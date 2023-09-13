شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض اليوم أول مران فى السعودية استعدادًا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مرانه الأول في السعودية اليوم الأربعاء ضمن برنامج التحضير لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بالسعودية، بعد وصلت بعثة الفريق الأحمر إلى الأراضي السعودية أمس الثلاثاء عبر طائرة خاصة.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني برنامج تحضير لاعبي الأهلي في المرحلة الأخيرة من إعدادهم الجيد قبل خوض مباراة السوبر الأفريقي، في ظل رغبته في حصد اللقب من خلال المشاركة في أول مباراة رسمية بالموسم الجديد، لاستكمال نجاحاته في قيادة الفريق الأحمر، بعد حصد 5 بطولات في الموسم الماضي.

ووصلت أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

وقبل بداية مران التتش عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.