الزمالك يسافر إلى تنزانيا اليوم استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لرحلة الكونفدرالية الأفريقية،بالسفر إلى تنزانيا اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل 16 سبتمبر.

واستقر الجهاز الفنى للسفر قبل موعد المباراة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبون من الاعتياد على الأجواء فى تنزانياـويسعى الجهاز الفنى لتوفير كافة سبل الراحة للاعبين قبل السفر إلى تنزانيا وضربة البداية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى، وهو ما دفع الجهاز للمطالبة بمستحقات اللاعبين المتأخرة، خاصة وإن اللاعبون طالبوا بالحصول على مستحقاتهم نظرًا لتأخرها لعدة أشهر والحصول على أكثر من وعد بصرفها.

في سياق مختلف عاد محمود شيكابالا للتدريبات الجماعية للزمالك بعدما كان يعانى من اجهاد عضلى، كما عاد عمرو السيسى للتدريبات بعدما كان يعانى من إصابة جزع فى الركبة، كما تأكد الجهاز من جاهزية محمد عبد الشافى، الذى يعد أحد العناصر الهامة فى الفريق، نظرًا لخبراته الكبيرة.

فيما يستمر محمد عواد فى خوض تدريباته التأهيلية على أمل الجاهزية قبل سفر البعثة، حيث يعانى عواد من إصابة الركبة التى لحقت به وأبعدته عن المشاركة فى المباراة الودية لفريقه أمام السكة الحديد فى فترة الاعداد التى أقيمت مؤخرًا، كما يواصل عبد الله جمعة التأهيل.