شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الصين ولاتفيا وفرنسا والمجر فى الدورى العالمى للسلة بمنغوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب السلة 3x3 شباب وناشئين تحت 23 وتحت 21 بنات وأولاد مع منتخبات الصين و المجر ولاتفيا وفرنسا فى منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام فى الفترة من13 إلى 16 سبتمبر الجارى بمنغوليا.

ويلتقى منتخب الآنسات مع الصين تحت 23 سنة ، والمجر تحت 21 سنة، بينما يلتقى منتخب الشباب مع لاتفيا تحت 23 و فرنسا تحت 21 .

يقع منتخب تحت 21 سنة بنات فى مجموعة b التى تضم منتخبات ألمانيا وفرنسا ومصر، وبالنسبة للأولاد يقع فى مجموعة A مع فرنسا وليتوانيا

بينما يقع منتخب تحت 23 شنة بنات فى مجموعة A بجانب منتخبات الصين والمجر بينما يقع منتخب البنات فى مجموعة b التى تضم منتخبات فرنسا وبولندا.