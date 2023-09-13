شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام علي معلول وتاو لبعثة الأهلي بالسعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم الثنائي علي معلول وبيرسي تاو لاعبي الأهلي لبعثة فريقهما المتواجدة في السعودية استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي، بعد انتهاء مشاركتهما رفقة منتخبي تونس وجنوب إفريقيا ضمن الأجندة الدولية لمعسكر سبتمبر.

وشارك علي معلول لمدة 64 دقيقة في ودية منتخب تونس أمام نظيره المصري، بينما شارك بيرسي تاو في مباراة منتخب جنوب إفريقيا كاملة ضد الكونغو الديمقراطية.

ويصل معلول إلى السعودية صباح اليوم الأربعاء ، بينما يصل بيرسي تاو مساء اليوم قادما من جنوب إفريقيا إلى السعودية مباشرة.

ووصلت أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.