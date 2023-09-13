شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة الأمريكى أوجاى مايو لفريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادى الزمالك لإنهاء صفقة الأمريكى أوجى مايو لاعب فريق كرة السلة، في أسرع وقت قبل غلق باب القيد للموسم الجديد في اتحاد السلة والمقرر له يوم 17 سبتمبر الجارى.

وكان الزمالك تفاوض مع أوجى مايو للعودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى ويترقب مسئولو النادى حسم اللاعب موقفه فى الساعات المقبلة.

وكان مايو قد انتقل للدورى السعودى بعد الرحيل عن الزمالك .

ويٌعد مايو هو الصفقة الأجنبية الوحيدة لسلة الزمالك حال اتمامها، حيث تعاقد الفريق مع على عمر من الاتصالات، وأحمد إسماعيل صفقة حرة بعد الرحيل عن الأهلى، ومحمد إبراهيم ميدو من المنصورة ، والحصول على توقيع أدهم العيدة على أن يصل الأسبوع الجارى للقاهرة.

فى سياق آخر، تلقى نادى الزمالك دعوة من الاتحاد القطرى لكرة السلة للمشاركة في بطولة الدوحة الودية، والتي تقام فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى، ويستضيفها نادى الغرافة القطرى.

ومن المقرر أن ينهى الزمالك إجراءات السفر خلال الأيام المقبلة، على أن يكون السفر يوم 23 من نفس الشهر، حيث يستعد الزمالك للمشاركة فى السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر لها 20 أكتوبر المقبل بالبحرين.