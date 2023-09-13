شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تحسم تصنيف الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، التصنيف الخاص بالهيئات الرياضية الخاصة باتحاد المصارعة ، وذلك قبل الجمعية العمومية المقرر لها يوم 27 أكتوبر القادم .

وتلقى اتحاد المصارعة خطابا من الأولمبية بالهيئات الرياضية التي لها حق الحضور و التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد للعام الجارى ،بالإضافة إلى الهيئات التي حققت نسبة الـ 50 % للجمعية العمومية عن السنة الأولى ويتبقى لها سنة أخرى ، حيث يحق لها العام المقبل التصويت و الحضور.

ووفقا لخطاب الاولمبية فإن الهيثات الرياضية لاتحاد المصارعة عددها 17 هيئة ، و هناك 5 هيئات سجلت نشاطها في اتحاد المصارعة ، عن السنة الأولى ، ولكن لا يحق لها التصويت الا بعد عامان من النشاط .

وتم فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية اليوم، ويستمر لمدة 7 أيام، على مقعد واحد فقط فى العضوية، بدلا من محمد عادل الذى كان يجمع بين عمله فى نادى البنك الاهلى واتحاد المصارعة، فتم الاعلان عن فتح باب الترشح على مقعد العضوية الشاغر.

ويعقد اتحاد المصارعة الجمعية العمومية العادية يوم 27 أكتوبر المقبل، على أن تشهد بند الانتخاب، وكان هانى عبد الفتاح يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد سابقا، وإسلام سليمان رئيس مجلس إدارة نادى 23 يوليو.