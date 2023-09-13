شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المستبعدين من رحلة الأهلى إلى السعودية لخوض السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 23 لاعبا لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري مساء بعد غد الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.

واستبعد كولر 11 لاعبا من القائمة المسافرة إلى السعودية، وهم ، عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وكريم فؤاد، ومعتز محمد ورأفت خليل ومحمد فخري ومحمد زعلوك.

وجاء استبعاد السولية ومتولي وحمزة علاء بسبب الإصابة، وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح بسبب عدم الجاهزية الفنية، ونيدفيد و خليل وفخري وزعلوك وخليل ومعتز لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد الضاوي "كريستو".

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" وبيرسي تاو وصلاح محسن وأنتوني موديست.