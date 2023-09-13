شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتوجه لتنزانيا لمواجهة سينجيدا فى ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه اليوم بعثة فريق فيوتشر إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة فريق سينجيدا التنزاني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها 17 سبتمبر الجارى.

بينما لقاء العودة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر المقبل في القاهرة.

وأستعد الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو للموسم الجديد ومباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبشكل قوى وخاض ثلاث مباريات ودية أمام بروكسي وسبورتنج خلال وسموحة معسكره الأخيرة بالإسكندرية فاز في الأولى بهدف دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز على سموحة بثلاثية مقابل هدف.

ويركز المدرب البرتغالي على مجموعة من اللاعبين الذين شكلوا القوام الاساسى مثل أحمد رفعت وناصر ماهر وغنام محمد وأحمد عاطف وعمر كمال عبدالواحد ومحمود جنش حارس المرمى وكابتن الفريق للحفاظ على حالة التأقلم بين اللاعبين وانسجامهم خلال مواجهة بطل تنزانيا والتي تشهد أول ظهور لعلاء ميهوب مدير الكرة الجديد