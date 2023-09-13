شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلحق بيرسي تاو وعلى معلول بالسوبر الأفريقى بعد مشاركتهما الدولية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مشاركة الثنائي الأجنبي علي معلول وبيرسي تاو في مباراة السوبر الإفريقي، وفقا للحالة البدنية الخاصة بالثنائي، بعد مشاركتهما بالأمس رفقة منتخبي تونس وجنوب إفريقيا في مباراتيهما بختام الأجندة الدولية لمعسكر سبتمبر.

ما موقف معلول وتاو من المشاركة في السوبر؟

شارك علي معلول لمدة 64 في ودية منتخب تونس أمام نظيره المصري، بينما شارك بيرسي تاو في مباراة منتخب جنوب إفريقيا كاملة ضد الكونغو الديمقراطية، وهو ما يهدد مشاركتهما في السوبر خشية من الإجهاد أو تعرضهما للإصابات.

متى ينضم معلول وتاو لبعثة الأهلي بالسعودية؟

وصل معلول إلى السعودية صباح اليوم الأربعاء ، بينما يصل بيرسي تاو مساء اليوم قادما من جنوب إفريقيا إلى السعودية مباشرة.

وما هو موقف الثنائي من المشاركة في السوبر؟

وتحدد الحالة البدنية للثنائي موقفهما من المشاركة الأساسية في السوبر الإفريقي، حيث اقترب معلول من المشاركة الأساسية في المباراة، بينما سيحدد الجهاز الفني للأهلي موقف تاو من المشاركة غدا الخميس بعد الاطمئنان على حالته البدنية وإمكانية المشاركة أساسيا أو الاحتفاظ به على دكة البدلاء والدفع به وقت الحاجة.

واستعاد الأهلي جهود الرباعي الدولي محمد الشناوي وممد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية واليو ديانج قبل السفر إلى السعودية، ليتأكد جاهزيتهم للمشاركة في السوبر الإفريقي.