7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة على رأسها سفر الزمالك الى تنزانيا ، و انصمام معلول لبعثة الأهلى فى السعودية ، و تلقى جريشة ترشيح للانضمام للجنة الحكام فى افريقيا

أبرز المستبعدين من رحلة الأهلى إلى السعودية لخوض السوبر الأفريقى

اصطحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 23 لاعبا لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري مساء بعد غد الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.

يُسلم البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي تقريره الفني عن معسكر المنتخب في سبتمبر، لاتحاد الكرة، خلال ساعات كما يحدد احتياجاته في المعسكر المقبل خلال شهر أكتوبر القادم.

عواد وجمعة خارج حسابات الزمالك فى رحلة تنزانيا وغموض حول فتوح

خرج الثنائى محمد عواد وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك، من حسابات الجهاز الفني، قبل السفر إلى تنزانيا اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل.

جهاد جريشة يتلقى ترشيحا للانضمام للجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى

كشف الحكم الدولى جهاد جريشة أنه تلقى ترشيحا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للانضمام للجنة الحكام بالكاف، نظرا لخبراته الكبيرة في مجال التحكيم، رغم أنه لم يحظى بالاختيار ضمن لجنة الحكام المصرية برئاسة فيتور بيريرا.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لرحلة الكونفدرالية الأفريقية،بالسفر إلى تنزانيا اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل 16 سبتمبر.

قرر مسئولو رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، خوض مباريات الجولة الأولى من الدوري على مدار أربعة أيام في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري، وذلك لتفادي تأجيل مباراتي الزمالك وفيوتشر في الأسبوع الأول نظرا لخوضهما مباراة ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية يوم 17 سبتمبر.