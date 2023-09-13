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السويس والمستقبل ..المريخ مع النصر فى افتتاحية المجموعة الثالثة بالقسم الثانى

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القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة المسابقات قرعة المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى " ب" والتى تضم أندية السويس والنصر والمستقبل والعبور ومركز شباب العريش وجنوب سيناء ونجمة سيناء والشمس والمريخ وجاءت على النحو التالى :-

الأسبوع الأول

مركز شباب العريش – جنوب سيناء

الشمس – العبور

المريخ – النصر

منتخب السويس – المستقبل سبورت

نجمة سيناء – باى

الأسبوع الثانى

العبور – مركز شباب العريش

جنوب سيناء – باى

النصر – الشمس

المستقبل – المريخ

نجمة سيناء – منتخب السويس

الأسبوع الثالث

مركز شباب العريش – النصر

جنوب سيناء – العبور

الشمس – المستقبل

المريخ – نجمة سيناء

منتخب السويس – باى

الأسبوع الرابع

المستقبل – مركز شباب العريش

النصر – جنوب سيناء

العبور - - باى

نجمة سيناء – الشمس

منتخب السويس – المريخ

الأسبوع الخامس

مركز شباب العريش – نجمة سيناء

جنوب سيناء – المستقبل

العبور – النصر

الشمس – منتخب السويس

المريخ – باى

الأسبوع السادس

منتخب السويس – مركز شباب العريش

نجمة سيناء – جنوب سيناء

المستقبل – العبور

النصر – باى

المريخ – الشمس

الأسبوع السابع

مركز شباب العريش – المريخ

جنوب سيناء – منتخب السويس

العبور – نجمة سيناء

النصر – المستقبل

الشمس – باى

الأسبوع الثامن

الشمس – مركز شباب العريش

المريخ – جنوب سيناء

منتخب السويس – العبور

نجمة سيناء – النصر

المستقبل – باى

الأسبوع التاسع

مركز شباب العريش – باى

جنوب سيناء – الشمس

العبور – المريخ

النصر – منتخب السويس

المستقبل – نجمة سيناء

 

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