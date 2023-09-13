إمام عاشور على طريقة "كهربا" قبل خوض مباراة السوبر الأفريقى مع الأهلى.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لبطولة السوبر الافريقى التابعة لاتحاد الافريقى لكرة القدم فيديو للاعب أمام عاشور قبل خوض مباراة فريقه أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في بطولة السوبر الافريقى .

وشهد الفيديو قيام اللاعب أمام عاشور بتوجيه أشارة الى زميلة في فريق الاهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ووضع شعاره الخاص به .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في المملكة العربية السعودية، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

من المقرر أن يقام المران في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبق المران محاضرة من الجهاز الفني؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.



ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وفنيا خاصا استعدادا للمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.