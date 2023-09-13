شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يعلن رسميا مواعيد مباريات الأهلى في بطولة دوري السوبر ليج الأفريقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي المواعيد الرسمية لمباريات دوري السوبرليج الأفريقي، والذي يشهد مشاركة فريق الأهلي في النسخة الأولى من عمر البطولة .

ويلاقى فريق الأهلي المباراة الافتتاحية أمام سيمبا التنزاني، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر المقبل فى تمام الساعة الثالثة ظهرا ، فيما يواجه السبت الموافق 21 أكتوبر فريق مازيمبي الكونغولي نظيره الترجي التونسي فى تمام الساعة الواحدة ظهرا ، على أن يواجه صن داونز الجنوب أفريقي نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي يوم السبت الساعة الثالثة و و النصف عصرا ، فيما يواجه الوداد المغربي نظيره أنييمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر فى تمام الساعة الخامسة مساءا.

وتُقام مباريات العودة بين نفس الفرق بداية من يوم 24 أكتوبر، حيث يواجه الأهلي نظيره سيمبا، ونفس اليوم يواجه صن داونز نظيره بتروأتلتيكو على أن يواجه مازيمبي نظيره الترجي يوم 25 من الشهر المقبل، فيما يواجه الوداد نظيره إنيمبا النيجيري في اليوم ذاته.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في المملكة العربية السعودية، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.