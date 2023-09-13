شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات من الحكام داخل اتحاد الكرة بسبب التصنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اتحاد الكرة حالة من الشد والجذب بين الحكام الذين حضروا إلى مقر الجبلاية وبين بعض المسئولين بالجبلاية والذين التقوا الحكام فور دخولهم لمقر الجبلاية.

وتوافد عدد من الحكام مساء اليوم على مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لطلب عقد جلسة مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، لإبلاغ الأخير باحتجاجهم على تنصيف الحكام الذي تم إقراره مؤخرا.

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام ل 6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على نحو الثلاث مستويات الأولى تقسم ل "المستوي الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوي الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني". أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري. وسوف يتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات، وبعدها الاختبارات سواء الكشف الطبي، اختبار اللياقة البدنية، والاختبارات النظرية من اختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الاختبارات العملية داخل الملعب، وتقييمات المعسكرات.

ورفض البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام مقابلتهم، بجانب تجاهل مسئولي لجنة الحكام المتواجدين داخل مقر اللجنة باتحاد الكرة عقد جلسة معهم أو الاستماع لمطالبهم، وأسباب اعتراضهم على تصنيف الحكام، الذي تسبب في إقصائهم من قائمة حكام الدوري الممتاز بالموسم الجديد والذي تنطلق منافساته يوم 18 سبتمبر الجاري.

وتعالت أصوات الحكام المتواجدين حاليا داخل مقر الجبلاية، بعد رفض مطالباتهم بالتوجه لمكتب رئيس اتحاد الكرة لعرض شكواهم عليه، وإطلاعه على أسباب رفضهم تصنيف بيريرا، حيث يعتبره الحكام مفتقدا للعدالة وتسبب في ظلم العديد منهم بإقصائهم من قائمة حكام الدوري الممتاز في الموسم الجديد للبطولة.