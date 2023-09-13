شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يواجه التأمين.. الدخان ضد الكهرباء فى الأسبوع الأول للمجموعة الرابعة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرعة المجموعة الرابعة بدورى القسم الثانى والتى تضم أندية الشرقية للدخان وكهرباء الإسماعيلية ومصر للتأمين وجولدى وبورتو السويس وألوإيجيبت وبورفؤاد واتحاد الشرطة والإنتاج الحربى .. وأسفرت عن التالى :- الأسبوع الأول الأسبوع الأول الدخان - الكهرباء الإنتاج الحربى – مصر للتأمين اتحاد الشرطة – جولدى بورفؤاد – بورتو السويس ألو إيجيبت باي الأسبوع الثانى الأسبوع الثانى مصر للتامين – الدخان جولدى – الإنتاج الحربى بورتو السويس – اتحاد الشرطة ألو إيجيبت – بورفؤاد كهرباء الإسماعيلية – باى الأسبوع الثالث الأسبوع الثالث الشرقية للدخان – جولدى كهرباء الإسماعيلية – مصر للتأمين الإنتاج الحربى – بورتو السويس اتحاد الشرطة – ألو إيجيبت بورفؤاد – باى الأسبوع الرابع الأسبوع الرابع بورتو السويس – الشرقية للدخان جولدى – كهرباء الإسماعيلية مصر للتأمين – باى ألو إيجيبت – الإنتاج الحربى بورفؤاد – اتحاد الشرطة الأسبوع الخامس الأسبوع الخامس الشرقية للدخان – ألو إيجيبت كهرباء الإسماعيلية – بورتو السويس مصر للتأمين – جولدى الإنتاج الحربى – بورفؤاد اتحاد الشرطة – باى الأسبوع السادس الأسبوع السادس بورفؤاد – الشرقية للدخان ألو إيجيبت – كهرباء الإسماعيلية بورتو السويس – مصر للتأمين اتحاد الشرطة – الإنتاج الحربى جولدى – باى الأسبوع السابع الأسبوع السابع الشرقية للدخان – اتحاد الشرطة كهرباء الإسماعيلية – بورفؤاد مصر للتأمين – ألو إيجيبت جولدى – بورتو السويس الإنتاج الحربى – باى الأسبوع الثامن الأسبوع الثامن الإنتاج الحربى – الشرقية للدخان اتحاد الشرطة – كهرباء الإسماعيلية بورفؤاد – مصر للتأمين ألو إيجيبت – جولدى بورتو السويس – باى الأسبوع التاسع الأسبوع التاسع كهرباء الإسماعيلية – الإنتاج الحربى مصر للتأمين – اتحاد الشرطة جولدى – بورفؤاد بورتو السويس – ألو إيجيبت الشرقية للدخان – باى

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