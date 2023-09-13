شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن حل أزمة القيد في السلة واليد والطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك إنه تم حل أزمة القيد في اتحادات اليد والسلة والطائرة،ليسدل الستار على المشكلة، بعد أن كانت عائقاً أمام قيد اللاعبين.

وقال فؤاد الوطن خلال تصريحات خاصة لليوم السابع إنه نجح فى أزمة فريق الكرة الطائرة واليد والسلة مع اتحادات اللعبة، وذلك بعد سداد جزء من مديونية الزمالك من أجل قيد اللاعبين الجدد.

كان اتحاد كرة اليد أوقف قيد لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة مع انطلاق موسم 2023-2024 وخاض مباريات له بقائمة غير مكتملة وصل عدد اللاعبين فيها لنحو 8 لاعبين فقط .

في سياق متصل، سبق وأعلن نادى الزمالك صرف 50 % من مستحقات لاعبى الفريق الأبيض قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد فؤاد الوطن أن اللجنة الثلاثية نجحت في حل أزمة مستحقات اللاعبين قبل السفر إلى تنزانيا تحفيزا لهم من أجل تقدم مستوى جيد أمام بطل جيبوتى والعودة بالفوز.

وأوضح المدير المالى لنادى الزمالك أنه يعمل على قدم وساق بالتعاون مع اللجنة الثلاثية لحل أزمات نادى الزمالك منذ قدومهم على رأس القلعة البيضاء مطالباً جماهير نادى الزمالك بالاطمئنان على مستقبل الفريق في الفترة المقبلة.