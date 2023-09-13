شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي المنتخب الأولمبى ينتظمون فى تدريبات المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ثلاثي المنتخب الأولمبي، العربي بدر وأحمد فوزي ومحمد سيحا، في تدريبات المقاولون العرب بعد انتهاء معسكر الفراعنة الشباب مع البرازيلي ميكالي والذى تخلله مباراتين أمام روسيا للمحليين.

خاطب الجهاز الإداري بنادي المقاولون العرب رابطة الأندية المحترفة، لمعرفة موعد مباراة بلدية المحلة في الجولة الأولى من الدوري، المقرر انطلاقه الاثنين المقبل، لوضع خطة الاستعداد المناسبة والدخول في معسكر تحضيرا للمباراة الافتتاحية.

وأقيمت قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024-2023 في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، 18 سبتمبر المقبل، على أن يتم إبلاغ الأندية بمواعيد المباريات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويُسلم البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي تقريره الفني عن معسكر المنتخب في سبتمبر، لاتحاد الكرة، خلال ساعات كما يحدد احتياجاته في المعسكر المقبل خلال شهر أكتوبر القادم.

تفوق منتخب مصر الأولمبي فى التجربة الروسية التي جمعت المنتخبين مساء الاثنين الماضي، ونجح فى الفوز على نظيره الأوليمبي 2/ 1، اليوم وديا باستاد السويس ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتقدم المنتخب الروسي قبل أن يتعادل لمصر أحمد فوزي ثم أحرز العربي بدر الهدف الثاني للفراعنة.

وكانت أول ودية للمنتخب الأولمبي بالمعسكر قد أسفرت عن تعادله مع منتخب روسيا للمحليين 1 / 1، لتكون المحصلة النهائية تفوق واضح لاحفاد الفراعنة فى أول ظهور لهم منذ عروضهم المبهرة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، والتي حصلوا على فضيتها والمركز الثاني وتاهلوا إلى الأولمبياد من بوابة الكبار.

التفوق المصري بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني جاء فى ظل غياب 7 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب هم: الحارس حمزه علاء الذى كان يعاني من الإجهاد واحمد كوكا ورافت خليل اللذان غابا عن المباراة لارتبطهما بمباراة مهمة مع الاهلى ، وابراهيم عادل وحسام عبد المجيد واسامة فيصل ومحمد حمدى المتواجدين فى معسكر المنتخب الأول لأداء ودية تونس.