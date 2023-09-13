شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين ياسر وربيعة للمشاركة أساسيا مع الأهلى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مارسيل كولر بين الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم للمشاركة الأساسية في مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

واستقر كولر على الدفع بمحمد عبد المنعم في قلب الدفاع، بينما يفاضل بين ربيعة وياسر لاختيار أحدهما للعب بجواره، حيث تحسم الحالة الفنية والبدنية لياسر إبراهيم موقفه من المشاركة الأساسية، أو يتم الاعتماد على ربيعة حال عدم التأكد من جاهزيته التامة.

ووصل أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.