عمر العوضى يتأهل إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا للملاكمة

وتشهد قائمة اللاعبات اللاتى تم اختيارهن من قِبَل كل من: حبيبة محمد وزن 50 كجم ويمنى عياد وزن 54 كجم وروان أحمد وزن 57 كجم ورحمة محفوظ وزن 60 كجم.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع