شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش.. وخروج نوران جوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاهلت المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا، في الاسكواش إلى الدور نصف النهائي من بطولة قطر كلاسيك للإسكواش 2023، التي تستمر منافساتها حتى السبت المقبل على ملاعب مجمع خليفة الدولي.

وجاء تأهل الشربيني المصنفة الثانية في البطولة، بعد فوزها السهل على البلجيكية نيلي جيليس المصنفة السادسة، بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام مباريات الدور ربع النهائي.

واحتاجت اللاعبة المصرية الساعية للقبها الأول في قطر بعد احتلالها وصافة نسخة 2015، 46 دقيقة لتتخطى عقبة نظيرتها البلجيكية بواقع نتائج (11- صفر، 11- 4، 8- 11، 11- 6).

وضربت الشربيني موعدا غدا الخميس في الدور المقبل، مع البلجيكية الأخرى تين جيليس المصنفة العاشرة عالميا، والشقيقة الصغرى لنيلي.

وكانت تين جيليس قد حجزت مقعدها في الدور نصف النهائي بعد فوزها في وقت سابق اليوم على المصرية سلمى هاني المصنفة الـ12 عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط بواقع نتائج (6- 11، 11- 7، 11- 6، 11- 7) في مباراة قوية من اللاعبتين استمرت لمدة 57 دقيقة.

وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية في منافسات السيدات غدا الخميس، بين المصرية هانيا الحمامي المصنف الثالثة عالميا والأمريكية أماندا صبحي المصنفة السابعة عالميا، واللتان تأهلتا في وقت سابق اليوم على حساب الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة الثامن، والمصرية نوران جوهر المصنفة الأول تواليا.

فيما ودعت المصرية نوارن جوهر المصنفة الأولى، الدور ربع النهائي من بطولة قطر كلاسيك للإسكواش 2023، التي تستمر منافساتها حتى السبت المقبل على ملاعب مجمع خليفة الدولي.

وجاء خروج نوارن المصنفة الثانية عالميا، إحدى المرشحات للقب، بعد خسارتها أمام الأمريكية أماندا صبحي المصنفة السابعة عالميا، بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما في الدور ربع النهائي.

واحتاجت أماندا 32 دقيقة فقط لتخطي عقبة نوران بواقع نتائج (12- 10 ، 11- 9 ، 11- 1)، في مواجهة قوية خاصة في الشوطين الأول والثاني.

وفي مباراة ثالثة، حجزت البلجيكية تين جيليس المصنفة العاشرة عالميا ، ثالث مقاعد الدور نصف النهائي بعد فوزها على المصرية سلمى هاني المصنفة الـ12 عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط بواقع نتائج (6- 11، 11- 7، 11- 6، 11- 7) في مباراة قوية من اللاعبتين استمرت لمدة 57 دقيقة.