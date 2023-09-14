الارشيف / اخبار الرياضه

أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 13 - 9 - 2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 13 - 9 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 13 - 9 - 2023 حيث شهدت الكثير من الأخبار والأحداث الهامة على رأسها، أبرز أسماء المستبعدين من رحلة الأهلى إلى لخوض السوبر الأفريقى، و6 لاعبين بالأهلي يضمنون المشاركة الأساسية بالسوبر الأفريقي

 

 

6 لاعبين بالأهلي يضمنون المشاركة الأساسية بالسوبر الأفريقي

يضمن 6 لاعبين المشاركة الأساسية في مباراة السوبر الأفريقي، والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل، ضد اتحاد العاصمة الجزائري بمدينة الطائف السعودية.

 

"كاف" يعلن رسميا مواعيد مباريات الأهلى في بطولة دوري السوبر ليج الأفريقى.. صور

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي المواعيد الرسمية لمباريات دوري السوبرليج الأفريقي، والذي يشهد مشاركة فريق الأهلي في النسخة الأولى من عمر البطولة .

 

إمام عاشور على طريقة "كهربا" قبل خوض مباراة السوبر الأفريقى مع الأهلى.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لبطولة السوبر الافريقى التابعة لاتحاد الافريقى لكرة القدم فيديو للاعب أمام عاشور قبل خوض مباراة فريقه أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في بطولة السوبر الافريقى .

 

 

كولر يشرح للاعبى الأهلى بالفيديو نقاط ضعف اتحاد العاصمة قبل السوبر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي لشرح بعض الأمور الخططية والتكتيكية الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

 

أبرز المستبعدين من رحلة الأهلى إلى السعودية لخوض السوبر الأفريقى

اصطحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 23 لاعبا لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري مساء بعد غد الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.

 

على معلول ينضم لبعثة الأهلى فى السعودية استعدادا للسوبر الأفريقى

 

انضم على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا