شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة سعيد تحقق المركز الرابع فى بطولة العالم للأثقال بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت نعمة سعيد لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال المركز الرابع فى المجموع لمنافسات وزن 71 كجم فى بطولة العالم المقامة فى المملكة العربية السعودية و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 برفع 264 كجم . فيما حصل كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على ذهبيتين فى وزن 96 كجم فى الكلين و المجموع ، بينما حصل على فضية الخطف . بينما حصل محمود حسنى على برونزية الكلين فى منافسات وزن 96 كجم أيضا .

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