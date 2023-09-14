شكرا لقرائتكم خبر عن حسام يوسف أفضل لاعب فى بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حسام يوسف لاعب منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على لقب أفضل لاعب فى بطولة أفريقيا التى حصلت مصر على لقبها على حساب الجزائر بنتيجة 3/1 على أرضها ووسط جماهيرها، فيما حصل عبد الرحمن سعودى على لقب أفضل حائط صد و أحمد سعيد على لقب أفضل ضارب فى المنافسة .

ونجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع في تاريخ الفراعنة .

تأهل منتخب الطائرة إلى النهائى بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3 / 1 أول أمس الإثنين ، بينما تاهل منتخب الجزائر بالفوز على نظيره الليبى بنتيجة 3 / 2 .

ونجح منتخب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 مساء السبت فى دور الثمانية، بعد تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ16 مساء الجمعة.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى