شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نسابق الزمن لتوفير مستحقات اللاعبين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك إنه يسابق الزمن لتوفير مستحقات اللاعبين الأجانب، من أجل مواصلة مسيرة توفير الاستقرار للفريق الكروى قبل منافسات الموسم الجديد في مختلف البطولات.

أكد فؤاد خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الخطوة المقبلة بعد صرف 50 % من مستحقات اللاعبين المحليين، ستتجه نحو الأجانب.

في سياق متصل، سبق وأعلن نادى الزمالك صرف 50 % من مستحقات لاعبى الفريق الأبيض قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد فؤاد الوطن أن اللجنة الثلاثية نجحت في حل أزمة مستحقات اللاعبين قبل السفر إلى تنزانيا تحفيزا لهم من أجل تقدم مستوى جيد أمام بطل جيبوتى والعودة بالفوز.

وأوضح المدير المالى لنادى الزمالك أنه يعمل على قدم وساق بالتعاون مع اللجنة الثلاثية لحل أزمات نادى الزمالك منذ قدومهم على رأس القلعة البيضاء مطالباً جماهير نادى الزمالك بالاطمئنان على مستقبل الفريق في الفترة المقبلة.