شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن صرف مستحقات زيزو.. ويؤكد: الإصابة سبب غيابه عن رحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي على صرف مستحقات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وأن اللاعب حصل علي المبلغ المخصص له بعد التنسيق مع إدارة الكرة وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

وفي الوقت نفسه أوضح عبد الواحد السيد مدير الكرة أن سبب غياب "زيزو" عن بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا يرجع إلى إصابته بكدمة في أنكل القدم تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الودية أمس أمام منتخب تونس.

وشدد مدير الكرة على أن " زيزو" خضع لكشف مبدئي بمعرفة الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي الذي فضل إراحة اللاعب وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي بالقاهرة لتفادي تفاقم إصابته .

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي نجحت في توفير مستحقات اللاعبين وصرفها لجميع لاعبي الفريق قبل السفر إلى تنزانيا لتحفيز اللاعبين من أجل الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي بالكونفدرالية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أعلن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي