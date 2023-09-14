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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 13-9-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي على صرف مستحقات أحمد سيد "زيزو".

الزمالك يعلن صرف مستحقات زيزو.. ويؤكد: الإصابة سبب غيابه عن رحلة تنزانيا

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي على صرف مستحقات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وأن اللاعب حصل علي المبلغ المخصص له بعد التنسيق مع إدارة الكرة وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

قال أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك إنه يسابق الزمن لتوفير مستحقات اللاعبين الأجانب، من أجل مواصلة مسيرة توفير الاستقرار للفريق الكروى قبل منافسات الموسم الجديد في مختلف البطولات.

الزمالك يعلن رسميا صرف جزء كبير من مستحقات اللاعبين

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، عن صرف جزء كبير من مستحقات جميع اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل سفر الفريق إلى تنزانيا مساء اليوم، استعدادا لخوض لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك إنه تم حل أزمة القيد في اتحادات اليد والسلة والطائرة،ليسدل الستار على المشكلة، بعد أن كانت عائقاً أمام قيد اللاعبين.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم، استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أنهى نادى الزمالك إجراءات إعارة حمدى علاء لاعب الفريق لصفوف نادى سموحة لمدة موسم بعد الاتفاق بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

عواد وجمعة خارج حسابات الزمالك فى رحلة تنزانيا وغموض حول فتوح

خرج الثنائى محمد عواد وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك، من حسابات الجهاز الفني، قبل السفر إلى تنزانيا اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل.