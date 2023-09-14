شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يكشف كواليس انضمام عمار حمدى لذئاب الجبل بعد التوقيع لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون حاليا ومنتخب مصر الأسبق ، كواليس انتقال عمار حمدى لاعب الاهلى الى صفوف فريقه ذئاب الجبل بعد انتهاء الامر وانضمامه إلى صفوف سيراميكا على سبيل الإعارة .

وقال غريب في ندوة اليوم السابع ، بعد انتهاء الدورى تحدثت مع عمار حمدى واخبرته أنى أريده معى في المقاولون ،ليستمر سنة ثم يعود للاهلى ..مضيفا وافق اللاعب و أبدى رغبة في ذلك ، لكن فوجئت أنه وقع لسيراميكا و انضم لبعض التدريبات معهم .

وأضاف انه تحدث عمار حمدى ، وكانت رغبته حاسمة في النهاية بعد اتصالات تمت بين إدارات الأندية لينضم اللاعب الى المقاولون لأن أي لاعب يحب الانضمام للمكان الذى يشعر فيه أنه سينتج ويحقق ذاته ، وعمار حمدى ضحى بالفلوس الأكثر لأنه يحب الكرة.

وعن محمد صلاح قال غريب أن بقاء صلاح في الدورى الإنجليزى يضيف له تاريخا كبيرا، والفرصة لن تتكرر أمامه لصناعة التاريخ، وأعتقد أن قراره برفض عرض اتحاد جدة، جاء بعد مناقشات مع فريق عمله الذى يفكر معه ويدعمه، ونجح معه في الوصول لمكانة الأفضل مع أهم 3 لاعبين عالميا، ولو كنت مكانه لقررت نفس قراره بالاستمرار في صفوف ليفربول رغم الاعتراف بان الاغراءات التي قدمها اتحاد جدة كبيرة ولا يمكن رفضها .

وأضاف المدير الفني لذئاب الجبل، أنه بلغة الأرقام "فيتوريا" حقق المكسب والفوز في المباريات الرسمية، لكن حتى الآن لم نواجه منتخبا من المنتخبات العشر الأوائل في أفريقيا، في الوقت المطلوب منا الوصول الى كأس العالم وسط عدد كبير من المنتخبات الأفريقية، وبالتالى نسبة وصول مصر إلى المونديال تتعدى الـ 90 %.