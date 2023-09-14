شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج سيدات الطاولة بالبطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب تنس الطاولة سيدات، بلقب بطولة أفريقيا، والتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024 على مستوى الفرق وحجز مقعدين للفردي.

وحققت فرق السيدات ذهبية بطولة افريقيا في تونس على حساب نيجيريا 3-0، كما أحرز رجال تنس الطاولة ذهبية البطولة بالفوز علي نيجريا 3-1.

ويمثل منتخب السيدات كل من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي

.وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لتنس الطاولة غدا الخميس فى تونس على هامش منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 9 إلى 19 سبتمبر الجارى.

ويمثل مصر فى الجمعية العمومية معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري، والذى يرافق بعثة المنتخب خلال المشاركة في البطولة.