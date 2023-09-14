شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر أمام لاتفيا وفرنسا بدورى الأمم لكرة السلة 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر منتخب السلة .3x3. تحت 21. سنة اولاد أمام لاتفيا بنتيجة 22/10 فى نهائيات دورى الامم الذى يقام بمنغوليا، كما خسر امام فرنسا بنتيجة 21/8. فى نفي البطولة.

وعلى مستوى البنات خسر منتخب تحت 23 .سنة أمام الصين بنتيجة 19/17 وفاز على المجر 15/13 بمنافسات نفس البطولة

يقع منتخب تحت 21 سنة بنات فى مجموعة b التى تضم منتخبات ألمانيا وفرنسا ومصر، وبالنسبة للأولاد يقع فى مجموعة A مع فرنسا وليتوانيا

بينما يقع منتخب تحت 23 شنة بنات فى مجموعة A بجانب منتخبات الصين والمجر بينما يقع منتخب البنات فى مجموعة b التى تضم منتخبات فرنسا وبولندا.

وتضم قائمة منتخب الشباب تحت 23 سنة كل من يوسف المعداوى، إبراهيم هشام ، إبراهيم محمد، يوسف رفعت، يارا أسامة، ريم طلعت، فريدة مسعد.

وتضم قائمة منتخب تحت 21 سنة كل من سليم العيسوى، عمر سمارة، سيف قطز، عمر اشرف ،ملك هشام، مريم مراد،آية الفقي.