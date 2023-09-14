شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: مستعدون لمواجهة أرتا سولار.. وضربة البداية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مجدى المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن الفريق مستعد لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها يوم السبت المقبل في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال مجدى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" إن ضربة البداية مهمة جداً في أفريقيا،مؤكداً أن جميع اللاعبين على قدر عالٍ من التركيز والمسئولية،خاصة أن بطل جيبوتى يعتبر فريقاً ليس معروفاً بالنسة لهم.

وأشار مجدى إلى أن لاعبى الزمالك يؤدون ما عليهم في الفريق،رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادى في الفترة الحالية،ويجتهدون لتقديم الأفضل وإسعاد جماهير القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وكشف المدرب المساعد للزمالك أن سبب غياب أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح عن رحلة تنزانيا بسبب الإصابة التي لحقت بهما خلال تواجدهما في صفوف المنتخب الوطنى.

فى سياق متصل حرصت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم قبل السفر إلى تنزانيا، والاطمئنان علي كافة الأمور والإجراءات الخاصة بالبعثة.

وأجرى أيمن شعراوي عضو اللجنة ومدير النشاط الرياضي بالنادي اتصالا هاتفيا بعبدالواحد السيد مدير الكرة اطمأن منه على كافة الأمور الفنية والاجراءات الخاصة بالسفر وكذلك الأمور المالية الخاصة بسفر البعثة وتوفيرها للفريق وتلبية كافة متطلبات الجهازين الفني والإداري وشدد شعراوي على أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا لفريق الكرة من أجل اسعاد الجماهير وتحقيق أفضل بداية ممكنة في كأس بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أعلن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي