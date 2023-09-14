شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين بالأهلي يضمنون المشاركة الأساسية بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضمن 6 لاعبين المشاركة الأساسية في مباراة السوبر الأفريقي، والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل، ضد اتحاد العاصمة الجزائري بمدينة الطائف السعودية.

وضمن كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومروان عطية واليو ديانج المشاركة الأساسية في السوبرالإفريقي، باعتبارهما من الركائز الأساسية، فيما يتبقى 5 مراكز لم يتأكد من يشارك فيهم، ويتوقف موقفهم على قرار المدير الفني وحالة اللاعبين.

ولم يحسم موقف كل من مركزي الجناح والوسط المهاجم وقلب الدفاع الثاني في ظل وجود منافسة بين كلا من إمام عاشور وأفشة في مركز الوسط المهاجم ورضا سليم وبيرسي تاو في مركز الجناح الأيمن وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر في مركز الجناح الأيسر.

كما يوجد منافسة بين رامي ربيعة وياسر إبراهيم على مركز قلب الدفاع، ومنافسة أخرى بين محمود كهربا وصلاح محسن على مركز المهاجم الصريح.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في المملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

من المقرر أن يقام المران في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبق المران محاضرة من الجهاز الفني؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.



ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وفنيا خاصا استعدادا للمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.



وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.