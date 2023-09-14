الارشيف / اخبار الرياضه

البنك الأهلى يواصل الاستعدادات لمواجهة الطلائع فى افتتاح الدورى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواصل الاستعدادات لمواجهة الطلائع فى افتتاح الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتظم أحمد النادرى و إبراهيم حسن الثنائى المنضم حديثا لفريق البنك الاهلى في التدريبات الجماعية مساء اليوم استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى الممتاز .

ويواصل فريق البنك الاهلى التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفنى القبرصى بابا فاسيليو استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى أفتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز و المقرر أنطلاقة يوم 18 من الشهر الجارى . 

وكانت أسفرت قرعة الممتاز موسم 2024/2023 عن مواجهة فريق البنك الأهلي لنظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

 

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:

 

الجولة الأولى 

طلائع الجيش x البنك الأهلى

الجولة الثانية 

 

البنك الأهلي ×بيراميدز 

 

الجولة الثالثة 

البنك الأهلي × الزمالك 

 

الجولة الرابعة 

إنبي × البنك الأهلي 

 

الجولة الخامسة 

البنك الأهلي × فيوتشر 

 

الجولة السادسة 

المصري × البنك الأهلي 

 

الجولة السابعة 

البنك الأهلي × سيراميكا 

 

الجولة الثامنة 

الإسماعيلي × البنك الأهلي 

 

الجولة التاسعة 

البنك الأهلي × الجونة 

 

الجولة العاشرة 

بلدية المحلة × البنك الأهلي

 

الجولة الحادية عشرة 

البنك الأهلي × المقاولون 

 

الجولة الثانية عشرة 

سموحة × البنك الأهلي 

 

الجولة الثالثة عشرة 

البنك الأهلي × زد 

 

الجولة الرابعة عشرة 

الإتحاد × البنك الأهلي 

 

الجولة الخامسة عشرة 

البنك الأهلي × الأهلي 

 

الجولة السادسة عشرة 

فاركو × البنك الأهلي 

 

الجولة السابعة عشرة 

البنك الأهلي × الداخلية

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا