شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواصل الاستعدادات لمواجهة الطلائع فى افتتاح الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتظم أحمد النادرى و إبراهيم حسن الثنائى المنضم حديثا لفريق البنك الاهلى في التدريبات الجماعية مساء اليوم استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى الممتاز . ويواصل فريق البنك الاهلى التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفنى القبرصى بابا فاسيليو استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى أفتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز و المقرر أنطلاقة يوم 18 من الشهر الجارى . وكانت أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023 عن مواجهة فريق البنك الأهلي لنظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي: الجولة الأولى طلائع الجيش x البنك الأهلى الجولة الثانية البنك الأهلي ×بيراميدز الجولة الثالثة البنك الأهلي × الزمالك الجولة الرابعة إنبي × البنك الأهلي الجولة الخامسة البنك الأهلي × فيوتشر الجولة السادسة المصري × البنك الأهلي الجولة السابعة البنك الأهلي × سيراميكا الجولة الثامنة الإسماعيلي × البنك الأهلي الجولة التاسعة البنك الأهلي × الجونة الجولة العاشرة بلدية المحلة × البنك الأهلي الجولة الحادية عشرة البنك الأهلي × المقاولون الجولة الثانية عشرة سموحة × البنك الأهلي الجولة الثالثة عشرة البنك الأهلي × زد الجولة الرابعة عشرة الإتحاد × البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة البنك الأهلي × الأهلي الجولة السادسة عشرة فاركو × البنك الأهلي الجولة السابعة عشرة البنك الأهلي × الداخلية

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