شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ينتظم فى تدريبات فيوتشر استعدادا للسفر إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتظم عمر كمال لاعب فريق فيوتشر في التدريبات الجماعية للفريق عقب الانتهاء من معسكر منتخب مصر استعدادا للسفر الى تنزانيا وخوض لقاء سينجيدا التنزاني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ومن المقرر أن تتوجه بعثة فريق فيوتشر الى تنزانيا مساء اليوم استعدادا لمواجهة نظيره فريق سينجيدا التنزاني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و كان تلقى مسئولي نادى فيوتشر إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" يفيد بتحديد يوم 17 سبتمبر الجاري موعدا للقاء سينجيدا التنزاني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي ستقام في تنزانيا ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبل في القاهرة.

وكان فيوتشر خاض ثلاث مباريات ودية أمام بروكسي وسبورتنج خلال وسموحة معسكره الأخيرة بالإسكندرية فاز في الأولى بهدف دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز على سموحة بثلاثية مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية و حسم الصعود الى دورى المجموعات من عمر البطولة مبكرا.