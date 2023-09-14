أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يخوض مرانه الأول بالسعودية استعدادا للسوبر الإفريقى.

الأهلى يخوض مرانه الأول بالسعودية استعدادا للسوبر الإفريقى.. صور

أنهى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانهم الأول على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

منتخب الطائرة يهزم الجزائر 3 / 1 ويتوج بكأس الأمم الأفريقية

توج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى إختتمت بمصر بالفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات .

رابطة الأندية تستقر على إقامة كأس الرابطة بنظام الثلاث مجموعات.. مستند

استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إقامة النسخة المقبل من بطولة كأس الرابطة بنظام الثلاث مجموعات، بدلا من نظام خروج المغلوب الذى اعتمدته الرابطة في النسخة الماضية. احتجاجات من الحكام داخل اتحاد الكرة بسبب التصنيف شهد اتحاد الكرة حالة من الشد والجذب بين الحكام الذين حضروا إلى مقر الجبلاية وبين بعض المسئولين بالجبلاية والذين التقوا الحكام فور دخولهم لمقر الجبلاية. "كاف" يعلن رسميا مواعيد مباريات الأهلى في بطولة دوري السوبر ليج الأفريقى.. صور أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي المواعيد الرسمية لمباريات دوري السوبرليج الأفريقي، والذي يشهد مشاركة فريق الأهلي في النسخة الأولى من عمر البطولة . أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار بدون زيزو وعواد وجمعة وفتوح أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم، استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يعلن حل أزمة القيد في السلة واليد والطائرة

أكد أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك إنه تم حل أزمة القيد في اتحادات اليد والسلة والطائرة،ليسدل الستار على المشكلة، بعد أن كانت عائقاً أمام قيد اللاعبين.

كولر يفاضل بين ياسر وربيعة للمشاركة أساسيا مع الأهلى فى السوبر الأفريقى

يفاضل مارسيل كولر بين الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم للمشاركة الأساسية في مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

شوقى غريب: محمد صلاح اختار "صناعة التاريخ" أمام إغراءات المال

وصف شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون حاليا ومنتخب مصر الأسبق، ما فعله محمد صلاح نجم مصر والمحترف في ليفربول الإنجليزى بالاستمرار في صفوف فريقه، والبقاء في البريميرليج، ورفض الإغراءات المالية الضخمة من اتحاد جدة السعودى، بأنه قرار سليم 100% .

رسميا.. المصرى البورسعيدى يعلن ضم محمود حمادة من فاركو

أعلنت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى إنضمام اللاعب محمود حمادة لاعب فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .