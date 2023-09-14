7 أخبار رياضية لا تفوتك الأربعاء 13 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 9 / 2023 فى مقدمتها ، معلول ينضم لبعثة الأهلى فى السعودية استعدادا لخوض السوبر الأفريقى

معلول ينضم لبعثة الأهلى فى السعودية استعدادا لخوض السوبر الأفريقى

أنضم التونسى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي ولحق معلول بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني.

منتخب الطائرة يهزم الجزائر 3 / 1 ويتوج بكأس الأمم الأفريقية

توج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى إختتمت بمصر بالفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات .

رابطة الأندية تستقر على إقامة كأس الرابطة بنظام الثلاث مجموعات.. مستند

استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إقامة النسخة المقبل من بطولة كأس الرابطة بنظام الثلاث مجموعات، بدلا من نظام خروج المغلوب الذى اعتمدته الرابطة في النسخة الماضية. احتجاجات من الحكام داخل اتحاد الكرة بسبب التصنيف شهد اتحاد الكرة حالة من الشد والجذب بين الحكام الذين حضروا إلى مقر الجبلاية وبين بعض المسئولين بالجبلاية والذين التقوا الحكام فور دخولهم لمقر الجبلاية. "كاف" يعلن رسميا مواعيد مباريات الأهلى في بطولة دوري السوبر ليج الأفريقى.. صور أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي المواعيد الرسمية لمباريات دوري السوبرليج الأفريقي، والذي يشهد مشاركة فريق الأهلي في النسخة الأولى من عمر البطولة . أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار بدون زيزو وعواد وجمعة وفتوح أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم، استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يعلن حل أزمة القيد في السلة واليد والطائرة