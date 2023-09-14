شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو فورمسينيو يضم 24 لاعبا لقائمة فيوتشر استعدادا لرحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورمسينيو المدير الفني لفريق فيوتشر قائمة الفريق التي سوف تتوجه إلى تنزانيا لمواجهة فريق سينجيدا ، بذهاب دور الـ32 من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية والمقرر لها 17 سبتمبر الجاري.

وضمت القائمة 24 لاعب وهم: محمود جنش ، أحمد يحيى ، محمد طارق ، مروان محسن ، محمد فاروق ، عمر كمال ، أحمد عاطف ، باسم علي ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، جوناثان نجويم ، طارق طه ، محمد ربيعه ، علي الفيل ، غنام محمد ، محمد محمود ، خالد رضا ، علي زعزع ، محمد عبد السلام ، ايمن الصفاقسي ، محمد نصير ، عبد الكبير الوادي ، باباتوندي بيلو ، عمر عبد الفتاح .

جدير بالذكر أن الثنائي علي زعزع وعمر كمال عبد الواحد انتظما في تدريبات الفريق مساء اليوم استعداداً للسفر إلى تنزانيا.

وكان أستعد الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو للموسم الجديد ومباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبشكل قوى وخاض ثلاث مباريات ودية أمام بروكسي وسبورتنج خلال وسموحة معسكره الأخيرة بالإسكندرية فاز في الأولى بهدف دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز على سموحة بثلاثية مقابل هدف.

ويركز المدرب البرتغالي على مجموعة من اللاعبين الذين شكلوا القوام الاساسى مثل أحمد رفعت وناصر ماهر وغنام محمد وأحمد عاطف وعمر كمال عبدالواحد ومحمود جنش حارس المرمى وكابتن الفريق للحفاظ على حالة التأقلم بين اللاعبين وانسجامهم خلال مواجهة بطل تنزانيا والتي تشهد أول ظهور لعلاء ميهوب مدير الكرة الجديد