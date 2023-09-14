شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يضم علاء عطا لاعب بتروجيت قبل غلق باب الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي البنك الاهلى بضم علاء عطا لاعب فريق بتروجيت خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى لدعم الفريق استعدادا لخوض مباريات بطولة الدورى الممتاز .
ويعد علاء عطا صاحب الـ27 عام من أفضل اللاعبين بمركز الظهير الأيمن حيث لعب للعديد من الأندية مثل سيراميكا و المصرى البورسعيدى و بتروجيت .
وكان أنتظم أحمد النادرى و إبراهيم حسن الثنائى المنضم حديثا لفريق البنك الاهلى في التدريبات الجماعية مساء أمس استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى الممتاز .
ويواصل فريق البنك الاهلى التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفنى القبرصى بابا فاسيليو استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى أفتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز والمقرر أنطلاقة يوم 18 من الشهر الجارى .
وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:
الجولة الأولى
طلائع الجيش x البنك الأهلى
الجولة الثانية
البنك الأهلي ×بيراميدز
الجولة الثالثة
البنك الأهلي × الزمالك
الجولة الرابعة
إنبي × البنك الأهلي
الجولة الخامسة
البنك الأهلي × فيوتشر
الجولة السادسة
المصري × البنك الأهلي
الجولة السابعة
البنك الأهلي × سيراميكا
الجولة الثامنة
الإسماعيلي × البنك الأهلي
الجولة التاسعة
البنك الأهلي × الجونة
الجولة العاشرة
بلدية المحلة × البنك الأهلي
الجولة الحادية عشرة
البنك الأهلي × المقاولون
الجولة الثانية عشرة
سموحة × البنك الأهلي
الجولة الثالثة عشرة
البنك الأهلي × زد
الجولة الرابعة عشرة
الإتحاد × البنك الأهلي
الجولة الخامسة عشرة
البنك الأهلي × الأهلي
الجولة السادسة عشرة
فاركو × البنك الأهلي
الجولة السابعة عشرة
البنك الأهلي × الداخلية
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