شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يضم علاء عطا لاعب بتروجيت قبل غلق باب الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي البنك الاهلى بضم علاء عطا لاعب فريق بتروجيت خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى لدعم الفريق استعدادا لخوض مباريات بطولة الدورى الممتاز .

ويعد علاء عطا صاحب الـ27 عام من أفضل اللاعبين بمركز الظهير الأيمن حيث لعب للعديد من الأندية مثل سيراميكا و المصرى البورسعيدى و بتروجيت .

وكان أنتظم أحمد النادرى و إبراهيم حسن الثنائى المنضم حديثا لفريق البنك الاهلى في التدريبات الجماعية مساء أمس استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى الممتاز .

ويواصل فريق البنك الاهلى التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفنى القبرصى بابا فاسيليو استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى أفتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز والمقرر أنطلاقة يوم 18 من الشهر الجارى .

وكانت أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023 عن مواجهة فريق البنك الأهلي لنظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:

الجولة الأولى

طلائع الجيش x البنك الأهلى

الجولة الثانية

البنك الأهلي ×بيراميدز

الجولة الثالثة

البنك الأهلي × الزمالك

الجولة الرابعة

إنبي × البنك الأهلي

الجولة الخامسة

البنك الأهلي × فيوتشر

الجولة السادسة

المصري × البنك الأهلي

الجولة السابعة

البنك الأهلي × سيراميكا

الجولة الثامنة

الإسماعيلي × البنك الأهلي

الجولة التاسعة

البنك الأهلي × الجونة

الجولة العاشرة

بلدية المحلة × البنك الأهلي

الجولة الحادية عشرة

البنك الأهلي × المقاولون

الجولة الثانية عشرة

سموحة × البنك الأهلي

الجولة الثالثة عشرة

البنك الأهلي × زد

الجولة الرابعة عشرة

الإتحاد × البنك الأهلي

الجولة الخامسة عشرة

البنك الأهلي × الأهلي

الجولة السادسة عشرة

فاركو × البنك الأهلي

الجولة السابعة عشرة

البنك الأهلي × الداخلية