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البنك الأهلى يضم علاء عطا لاعب بتروجيت قبل غلق باب الانتقالات الصيفية

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القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي البنك الاهلى بضم علاء عطا لاعب فريق بتروجيت خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى لدعم الفريق استعدادا لخوض مباريات بطولة الدورى الممتاز .

ويعد علاء عطا صاحب الـ27 عام من أفضل اللاعبين بمركز الظهير الأيمن حيث لعب للعديد من الأندية مثل سيراميكا و المصرى البورسعيدى و بتروجيت .

وكان أنتظم أحمد النادرى و إبراهيم حسن الثنائى المنضم حديثا لفريق البنك الاهلى في التدريبات الجماعية مساء أمس استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى الممتاز .

ويواصل فريق البنك الاهلى التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفنى القبرصى بابا فاسيليو استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى أفتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز والمقرر أنطلاقة يوم 18 من الشهر الجارى . 

وكانت أسفرت قرعة الممتاز موسم 2024/2023 عن مواجهة فريق البنك الأهلي لنظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

 

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:

 

الجولة الأولى 

طلائع الجيش x البنك الأهلى

الجولة الثانية 

 

البنك الأهلي ×بيراميدز 

 

الجولة الثالثة 

البنك الأهلي × الزمالك 

 

الجولة الرابعة 

إنبي × البنك الأهلي 

 

الجولة الخامسة 

البنك الأهلي × فيوتشر 

 

الجولة السادسة 

المصري × البنك الأهلي 

 

الجولة السابعة 

البنك الأهلي × سيراميكا 

 

الجولة الثامنة 

الإسماعيلي × البنك الأهلي 

 

الجولة التاسعة 

البنك الأهلي × الجونة 

 

الجولة العاشرة 

بلدية المحلة × البنك الأهلي

 

الجولة الحادية عشرة 

البنك الأهلي × المقاولون 

 

الجولة الثانية عشرة 

سموحة × البنك الأهلي 

 

الجولة الثالثة عشرة 

البنك الأهلي × زد 

 

الجولة الرابعة عشرة 

الإتحاد × البنك الأهلي 

 

الجولة الخامسة عشرة 

البنك الأهلي × الأهلي 

 

الجولة السادسة عشرة 

فاركو × البنك الأهلي 

 

الجولة السابعة عشرة 

البنك الأهلي × الداخلية

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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