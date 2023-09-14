شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى تنزانيا لملاقاة أرتا سولار الجيبوتى السبت بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر في الثالثة صباح اليوم الخميس، بعثة الفريق الكروى بنادى الزمالك، القاهرة، متجه إلى تنزانيا، استعدادا لملاقاة أرتا سولار الجيبوتى يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.