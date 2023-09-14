موعد مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء الجمعة المقبل في مباراة السوبر الأفريقي على استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، بحثاعن التتويج باللقب التاسع في مشواره.

القناة الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي

تذيع شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة باعتبارها الناقل الحصري للبطولات القارية.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.ومن على ملعب الملك فهد.

الأهلى الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الأفريقى

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ 3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.

انطلاقة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا أمام سان جورج الاثيوبى

وضرب فريق سان جورج الإثيوبي موعداً مع الأهلى في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة.

توصل مسئولو النادي الاهلى مع نظرائهم في نادي سان جورج الإثيوبي، منافسه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على لعب المباراتين فى القاهرة.

ويواجه سان جورج مشكلة فى خوض مباراة دور الـ32 على ملعبه بسبب رفض اعتماد الملاعب الإثيوبية من قبل الكاف، بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستضافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقام مباراة الذهاب يوم 24 سبتمبر فى القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.

وكان الأهلى قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 - 2 فى مجموع مباراتي الذهاب.