شكرا لقرائتكم خبر عن زد يترقب تحديد موعد مباريات الدورى لتجهيز برنامج السفر للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لفريق زد تحديد موعد مباريات الدوري بعد إعلان القرعة، من أجل الترتيب لخوض المباريات سواء حجز الفنادق لدخول المعسكرات المغلقة التي تسبق المباراة أو السفر لخوض المباريات التي تقام خارج أرضه.

وأكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن الجهاز الفني يترقب إعلان مواعيد المباريات حتى يتسنى له ترتيب إجراءات السفر إلى الجونة وحجز تذاكر الطيران، استعدادا لخوض مباراة الجونة في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

وينتظم محمود صابر لاعب زد اف سي الجديد والمنضم على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي بيراميدز اليوم الخميس، في تدريبات فريق اليوم أو غدا الخميس بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه، من أجل تدعيم خط وسط الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

من جانبه، أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن الجهاز الفني يترقب انتظام اللاعب في التدريبات اليوم أو غدا الخميس عل أقصى تقدير بعد إنهاء كل الإجراءات الخاصة باستعارة اللاعب، ليكون آخر تدعيمات فريق زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج محمود صابر من حسابات الجهاز الفني لفريق زد بقيادة جيامي باتشيكو، في ظل وجود تخمة من اللاعبين في مركزه، وهو ما دفع نادي زد للتعاقد معه، باعتباره من اللاعبين المميزين في منطقة الوسط والمدفعجية في التصويب على المرمى.

ويستعد فريق زد لمواجهة الإسماعيلي في افتتاح الدوي، حيث استعد جيدا لخوض مسابقة الدوري من خلال خوض معسكرين مغلقين مبمدينة الإسكندرية.