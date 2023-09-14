شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز لاعبى الأهلى الخارجين من حسابات السوبر الأفريقى استعداد للدوري والأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الأهلي الذين خروجوا من حسابات كولر في رحلة السعودية لبرنامج تأهيلي في القاهرة من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة محلياً وأفريقياً .

وخرج ما يقرب من 11 لاعباً من رحلة الأهلي في السعودية للإصابة أو لعدم الجاهزية الفنية وهم ، عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وكريم فؤاد، ومعتز محمد ورأفت خليل ومحمد فخري ومحمد زعلوك.

ويرغب المدرب السويسري في تجهيز هؤلاء اللاعبين للموسم الجديد الذي سينطلق محلياً يوم 18 سبتمبر الجاري ، وسيستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة المصري أما على صعيد بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أيضاً فيبدأ مشواره فيها بمواجهة سان جورج الأثوبي في دور الـ32 للبطولة.