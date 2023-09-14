شكرا لقرائتكم خبر عن عمر سافيولا يواصل برنامجه العلاجى فى المقاولون بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمر فتحى سافيولا لاعب المقاولون العرب برنامجه العلاجي، بعد اجراء جراحة ناجحة بعد الإصابة التى تعرض لها فى ذراعه خلال تدريبات الفريق والتى سيغيب على إثرها مدة 45 يوما.

وغاب سافيولا أحد الركائز الأساسية فى تشكيلة شوقى غريب الموسم الماضى عن معسكر المقاولون الحالى فى العين السخنة، بعد الإصابة التى تعرض لها واجراءه عملية جراحية ناجحة والتى ستؤدى إلى غيابه قرابة الشهر ونصف عن تدريبات ذئاب الجبل.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، علي نظيره أهلي بني غازي 1-0 في التجربة الودية الثالثة للفريق والتي جمعتمها قبل أيام في آخر تجارب الفريق على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وقرر مسئولو رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، خوض مباريات الجولة الأولى من الدوري على مدار أربعة أيام في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري، وذلك لتفادي تأجيل مباراتي الزمالك وفيوتشر في الأسبوع الأول نظرا لخوضهما مباراة ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية يوم 17 سبتمبر.

أجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى والذى أسفر عن مواجهات غاية في القوة في الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن السعي لحضور الجماهير بنصف سعة الملاعب في الدور الأول على أن تكون السعة الكاملة في الدور الثاني.

ولم تحصل رابطة الأندية سوى على موافقة 10 آلاف مشجع حتى الآن وسيتم الإعلان عن العدد النهائي قبل 72 ساعة من بداية الدوري.