اليوم عمومية الاتحاد الأفريقى لتنس الطاولة بتونس

القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الخميس ، الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لتنس الطاولة فى تونس على هامش منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 9 إلى 19 سبتمبر الجارى.

ويمثل مصر فى الجمعية العمومية معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري، والذى يرافق بعثة المنتخب خلال المشاركة في البطولة.

ويشارك منتخبى الطاولة رجال وسيدات فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب الرجال كل من عمر عصر، محمد البيلي، يوسف عبد العزيز، أحمد صالح، وخالد عصر، بينما يمثل السيدات، دينا مشرف، هنا جودة، يسرا حلمي، مريم ومروه الهضيبي.

ويرأس البعثة أشرف عاشور عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني ماجد عاشور المدير الفني وعماد مصيلحي المدرب العام.

من ناحية أخرى، تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى ، و المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى ، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.