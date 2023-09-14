شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص موديست فى قيادة هجوم الأهلى بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
وشارك موديست في تدريب الأمس بالمملكة إلا أن المدرب السويسري أستقر بنسبة كبيرة على عدم مشاركة المهاجم الجديد في مواجهة السوبر الأفريقي بسبب عدم الجاهزية التام خاصة وأن المباراة ستكون فاصلة ولا وقت فيها لتجربة لاعب فلابد أن يكون الأساسي او البديل على نفس القدر من الجاهزية الفنية والبدنية.
ووصل أول أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.
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