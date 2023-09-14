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تضاؤل فرص موديست فى قيادة هجوم الأهلى بالسوبر الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - تتجه النية لدى الجهاز الفني في الأهلي بقيادة مارسيل كولر لإستبعاد الفرنسي انتوني موديست مهاجم الفريق الجديد من مباراة الغد المرتقبة في السوبر الأفريقي لعدم الجاهزية الفنية ، فرغم أن اللاعب المُنضم حديثاً للقلعة الحمراء شارك في مران الفريق قبل سفر البعثة للسعودية.

 

وشارك موديست في تدريب الأمس بالمملكة إلا أن المدرب السويسري أستقر بنسبة كبيرة على عدم مشاركة المهاجم الجديد في مواجهة السوبر الأفريقي بسبب عدم الجاهزية التام خاصة وأن المباراة ستكون فاصلة ولا وقت فيها لتجربة لاعب فلابد أن يكون الأساسي او البديل على نفس القدر من الجاهزية الفنية والبدنية.

ووصل أول أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية ، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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