شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص موديست فى قيادة هجوم الأهلى بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية لدى الجهاز الفني في الأهلي بقيادة مارسيل كولر لإستبعاد الفرنسي انتوني موديست مهاجم الفريق الجديد من مباراة الغد المرتقبة في السوبر الأفريقي لعدم الجاهزية الفنية ، فرغم أن اللاعب المُنضم حديثاً للقلعة الحمراء شارك في مران الفريق قبل سفر البعثة للسعودية.

وشارك موديست في تدريب الأمس بالمملكة إلا أن المدرب السويسري أستقر بنسبة كبيرة على عدم مشاركة المهاجم الجديد في مواجهة السوبر الأفريقي بسبب عدم الجاهزية التام خاصة وأن المباراة ستكون فاصلة ولا وقت فيها لتجربة لاعب فلابد أن يكون الأساسي او البديل على نفس القدر من الجاهزية الفنية والبدنية.