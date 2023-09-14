شكرا لقرائتكم خبر عن شابات اليد أمام أنجولا فى نهائى البطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب شابات كرة اليد نظيره الأنجولي الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس فى نهائى البطولة الأفريقية المقامة بتونس و تختتم اليوم.

وتأهل منتخب شابات اليد إلى النهائى بالفوز على نظيره الغينى مساء أمس الأربعاء بنتيجة 26/18 .

و حقق منتخب شابات كرة اليد الفوز على نظيره التونسى بنتيجة 30/27 ، فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا ، ليحقق العلامة الكاملة، بعدما فاز على نظيره الجزائرى بنتيجة 32/19 مساء الأحد، بينما حقق الفوز فى ضربة البداية على مالى بنتيجة 64/15، قبل الفوز على مدغشقر السبت 54/10.

ووصلت بعثة شابات كرة اليد إلى تونس الثلاثاء قبل الماضى للمشاركة فى البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجارى، ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافقه عبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات السيدات.

وتضم قائمة منتخب شابات اليد كلا من: جهاد وائل وسارة علوى ولبنى أشرف ومريم عمر ومنة الله الحناوى ونادين طارق وملك أحمد وجود أحمد وشهد صفى الدين وتقى كامل ولوجين أسامة ونوال أحمد وجنى صلاح وشروق محمود وفاطمة محمود وكنزى حاتم وبسملة إبراهيم.اليد أمام أنجولا فى نهائى البطولة الأفريقية بتونس.