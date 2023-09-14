شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفاضل بين الكلية الحربية و الجبل الأخضر لاستضافة مبارياته الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولي نادى سيراميكا بين ملعب ستاد الكلية الحربية و المقاولون العرب لخوض مباريات الفريق الموسم المقبل في بطولة الدورى الممتاز عقب رفض ستاد القاهرة .

وكانت أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري عن مواجهة قوية لفريق سيراميكا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري ثم مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من البطولة في حين يواجه الزمالك في الجولة الحادية عشرة.

ومن جانب أخر أعلن نادى سموحة انتقال النيجيري صديق أوجولا، صانع ألعاب الفريق السكندرى، إلى فريق سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق باب القيد.

وكان النيجيري صديق أوجولا قد خاض مع فريق سموحة الموسم الماضى 23 مباراة، وتمكن من إحراز 4 أهداف.