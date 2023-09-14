الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - راتب

كشف مقربون من لاعب صاعد بأحد أندية المحترفين عن تسلمه خطاباً من إدارة النادي بزيادة راتبه الشهري، بعد التوصية الإدارية التي قدمها المشرف الإداري للفريق بالتنسيق مع مدرب الفريق، إذ بدا اللاعب سعيداً بهذه الزيادة، بعدما كان يفكر في الرحيل عن النادي لتحسين وضعه المالي.

ماء

استغرب إداري رياضي لفريق حل ضيفاً على أحد الأندية، ضمن مباريات أولى جولات دوري الدرجة الأولى، من عدم قيام النادي المستضيف من توفير الكمية اللازمة من مياه الشرب للاعبي فريقه.

تشجيع

قالت لاعبة في رياضة فردية إنها «ظلت في الفترة الماضية تعمل في اتجاهين: الأول تتدرب لكي تتفوق في رياضتها، وأيضاً لتشجيع أشقائها وصديقاتها على ممارسة رياضتها المفضلة، لأهمية نشر ثقافة الرياضات الفردية. وإنها نجحت في رفد النادي الذي تلعب له بالعديد من اللاعبات».