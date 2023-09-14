الامارات | «الرياضة المدرسية» تستهدف تأهل 32 لاعباً لأولمبياد 2032

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهدف استراتيجية اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، إلى تجهيز أكثر من 32 لاعباً للمشاركة في أولمبياد بريزبن 2032 بأستراليا، وفق الخطة الموضوعة والتي تشتمل خوض هؤلاء اللاعبين ما يقرب من تسع بطولات عالمية ودولية خلال الأعوام المقبلة. ويسعى مشروع الرياضة المدرسية، إلى وضع خطط تساعد على جذب قاعدة ممارسين من الطلاب في سبع رياضات مختلفة داخل مؤسسات القطاع التعليمي، وتحقيق أفضل استفادة من البطولات المدرسية لتطوير آلية اكتشاف المواهب في هذه الرياضات والمساهمة في تجهيز العدد المخطط له من اللاعبين الأولمبيين.

وقال المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي للرياضة المدرسية والجامعية والعربي للرياضة الجامعية، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، علي مسري: «تم اختيار 146 لاعباً ولاعبة خلال النسخة الأولى للبطولة المدرسية، من الفائزين كمواهب، تم إرسالهم إلى (لجنة النخبة)، التي تقوم بدورها بدعوة اللاعبين لإجراء اختبارات تقيس قدراتهم ومدى جاهزيتهم للانخراط في المنافسة بالمستويين الدولي والأولمبي، وذلك من خلال التعاون مع المجالس الرياضية والاتحادات والأندية».