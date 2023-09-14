الامارات | الشارقة يغري جمهوره بالسفر إلى الدوحة لحضور مباراة السد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة من خلال حسابه الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) عن تقديم عروض مخفضة لجمهور الفريق للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة الفريق أمام السد القطري 18 الجاري، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للأندية لكرة القدم، عن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً: ناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني.

وتتضمن العروض تقديم تذكرة سفر مخفضة ذهاباً وإياباً بقيمة 400 درهم من الإمارات إلى قطر، تشمل المواصلات من المطار إلى ملعب المباراة وتذكرة دخول المباراة ووجبة عشاء، علماً أن السفر سيكون بتاريخ 18 الجاري أي يوم المباراة والعودة في اليوم التالي 19 الجاري.

ويأمل الشارقة في هذه المباراة الحصول على دعم كبير من جماهيره في المدرجات لمساندة اللاعبين، علماً أن الشارقة كان قد تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على مضيفه فريق تراكتور سازي الإيراني في ملعب الأخير، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الشارقة بقوة لخوض مباراته المرتقبة أمام السد القطري، إذ يسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الروماني كوزمين، إلى الوصول بـ«الملك» إلى أعلى درجة من الجاهزية المطلوبة من الجوانب كافة، خصوصاً أنه سيواجه السد القطري على أرضه ووسط جمهوره.

وعزز الشارقة، أخيراً، صفوفه بالتعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريغا قادماً من نادي الهلال السعودي، وقبلها تعاقد مع المحترف التونسي فراس بالعربي، إلى جانب عناصره المعروفة، من بينهم: البوسني ميراليم بيانيتش والبرازيلي كايو لوكاس والغيني عثمان كامارا والبرازيلي لوان بيريرا. ويحتل الشارقة حالياً المركز التاسع في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين، بعدما لعب مباراتين فاز في واحدة أمام كلباء، وخسر في الأخرى أمام الوصل.

• الشارقة يحل ضيفاً على السد 18 الجاري في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.