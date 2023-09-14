الامارات | «سباق دبي لجري السيدات» ينطلق 5 نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق «سباق دبي لجري السيدات» يوم 5 نوفمبر في «دبي فيستيفال سيتي مول»، ويهدف السباق الذي نظمته مجموعة «بلان بي»، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ومجلس دبي الرياضي، وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى تعزيز الدفاع عن صحة المرأة ورفاهيتها.

وذكر بيان صحافي: «تتناول النسخة العاشرة من هذه الفعالية موضوع الاستدامة هذا العام، وستتنافس المشاركات على كل من مسافات ثلاثة كلم، وخمسة كلم، و10 كلم. وستحظى أول ثلاث فائزات في فئتي الخمسة كلم، والـ10 كلم بجوائز مالية. أما بالنسبة إلى الفائزات بفئة الـ10 كلم، ستحصل فائزات المركز الأول على مبلغ 5000 درهم إماراتي، وفائزات المركز الثاني على 3000 درهم إماراتي، والمركز الثالث على مبلغ 2000 درهم إماراتي.

وكذلك، تحظى أول ثلاث فائزات من فئة الخمسة كلم بمبالغ 300، و2000، و1000 درهم إماراتي تباعاً».